عقب 28 عاماً من الاحتلال الأرميني أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان الاثنين، دخول قوات الجيش إلى محافظة لاتشين بموجب الاتفاق المبرم مع أرمينيا.

وتقع محافظة لاتشين على الحدود مع أرمينيا، وكانت من أولى المناطق التي استهدفتها القوات الأرمينية في التسعينيات بسبب الطريق الاستراتيجي الوحيد الذي يربطها بإقليم قره باغ، والذي يعرف بـ"ممر لاتشين"، حيث احتلت تلك المنطقة في 18 مايو/أيار 1992.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وتمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير 5 مدن و4 بلدات و286 قرية، قبل أن تقر أرمينيا بالهزيمة.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الحالي.