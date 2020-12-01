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وزير الدفاع التركي يؤكد أن الأنشطة التركية الروسية في "قره باغ" مستمرة وفق المخطط، والمفوضية الأوروبية تقول إن جائحة كورونا عطلت إتفاقية "شنغن".

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وزير الدفاع التركي: الأنشطة التركية الروسية في "قره باغ" مستمرة وفق المخطط

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، خلال اجتماع افتراضي بقيادات بالجيش التركي الاثنين، إن الأنشطة التركية الروسية تتواصل وفق المخطط له في إقليم "قره باغ" بأذربيجان. مشيراً إلى أن وزارتي الدفاع في تركيا وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن وقف إطلاق النار في الإقليم. [TRTعربي]

وتشارك كل من تركيا وروسيا في "قوة حفظ السلام" ضمن مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار الذي وقعته أرمينيا وأذربيجان في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد نحو شهرين من تجدد الاشتباكات في الإقليم. [الأناضول]

المفوضية الأوروبية: فيروس كورونا عطّل اتفاقية "شنغن"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة خلال "منتدى شنغن" الاثنين، إن اتفاقية "شنغن" التي تشكل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي تعطلت بسبب جائحة كورونا. [TRTعربي]

وأضافت دير لاين أنه بفضل الاتفاقية أصبح كثير من الأوروبيين لا يدركون معنى العيش مع الحدود الداخلية بين البلدان، مشيرة إلى أن الشركات تمكنت من نقل منتجاتها في الوقت المحدد، وتوفير ما يقرب من مليوني فرصة عمل. [TRTعربي]

وأكدت أن الجائحة أظهرت أهمية الاتفاقية، وكيف أنها أوصلت أوروبا إلى طريق مسدود، مشددة على أنهم لن يدعوا "شنغن" تفشل. [TRTعربي]