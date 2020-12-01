سياسة
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بايدن يختار كبار مستشاريه الاقتصاديين وأريزونا وويسكونسن تصدقان على فوزه
اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عدداً من السيدات للانضمام إلى فريقه للسياسة الاقتصادية، من بينهن رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين كوزيرة للخزانة. يأتي ذلك في وقت صدّقت ولايتا أريزونا وويسكونسن على فوز بايدن فيهما.
بايدن يختار كبار مستشاريه الاقتصاديين وأريزونا وويسكونسن تصدقان على فوزه
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يختار عدداً من السيدات للانضمام إلى فريقه للسياسة الاقتصادية / AFP
1 ديسمبر 2020

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عدداً من السيدات للانضمام إلى فريقه للسياسة الاقتصادية، من بينهن رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين كوزيرة للخزانة، ليفرد الساحة للتنوع وللتركيز على التعافي من جائحة كورونا.

ويستلزم الأمر موافقة مجلس الشيوخ على تعيين عدد من هؤلاء المستشارات القادمات من مؤسسات أبحاث ليبرالية، واللواتي سبق لهن العمل مع إدارات ديمقراطية.

وسيكون الهدف وضع سياسات يمكن أن تساعد الأفراد والمؤسسات على التعافي من جائحة كورونا، التي أودت بحياة ما يقرب من 267 ألف نسمة بالولايات المتحدة وأفقدت الملايين أعمالهم.

وقال بايدن في بيان: "الفريق يشبه أمريكا ولديه جدية في تحقيق الهدف وأعلى درجة من الكفاءة، وعقيدة لا تحيد في آفاق أمريكا... سيكون الفريق مستعداً من اليوم الأول للعمل من أجل كل الأمريكيين".

وتوقع الفريق الانتقالي أن يقدم بايدن أعضاء فريقه الاقتصادي الجديد رسمياً يوم الثلاثاء.

ولايات جديدة لبايدن

من جانب آخر صدّقت ولايتا أريزونا وويسكونسن يوم الاثنين على فوز بايدن فيهما، وهو ما يزيد من تقويض محاولات الرئيس دونالد ترمب لدحض خسارته أمام بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

والتصديق على نتائج الفرز ليس إلا مسألة شكلية لإضفاء الصفة الرسمية، لكنها اكتسبت دلالة خاصة هذا العام نظراً لدعاوى ترمب عن حدوث "تلاعب" لمصلحة بايدن.

ومعظم الولايات الحاسمة التي فاز بها بايدن، بما فيها بنسلفانيا وجورجيا، صدّقت من قبل على نتائجها. وبالإضافة إلى نتائج الولايات التي ليست النتيجة فيها محل نزاع، ضمن بايدن أصواتاً في المجمع الانتخابي تكفيه للفوز بالرئاسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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