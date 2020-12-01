تحت شعار "النظام الدولي والديناميات المتغيرة في العالم بعد جائحة كورونا" تنطلق الثلاثاء النسخة الرابعة من منتدى TRT WORLD 2020، بمشاركة منظمات دولية وخبراء وشخصيات بارزة في مجالات الطب والفكر والسياسة والصحافة.

ويستعرض المشاركون بالمنتدى الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنكليزية TRT WORLD، خبراتهم المتعلقة بالكثير من القضايا التي تتمركز حول جائحة كورونا وآثارها على المجالات الحياتية.

كما يناقش المنتدى على مدار يومين العديد من النطاقات المتعلقة بالقضايا الطبية المتخصصة بسبل فهم الجائحة وخريطة انتشارها مجتمعياً وعالمياً، ويحاول إيجاد إجابات لتساؤلات متعلقة بمستقبل العلاقات الدولية والتعايش المشترك عالمياً.

وستعقد النسخة الـ4 من المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

20 جلسة نقاشية

ويضم المنتدى العام الحالي أكثر من 20 جلسة، أبرزها "العالم متعدد الأقطاب في ظل الجائحة"، و"تداول المعلومات في ظل كورونا"، و"المشكلات الصحية الدولية وإيجاد الحلول المشتركة"، و"إيصال المساعدات الإنسانية في ظل الجائحة".

ومن أبرز الشخصيات التي ستشارك في المنتدى رئيس المجلس الإداري لشبكة قنوات TRT ومديرها العام إبراهيم أران، ووزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

كما سيكون من بين المشاركين الجراح العالمي محمد أوز، إلى جانب العديد من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والشخصيات البارزة في مجالات الفكر والسياسة والصحافة.

التعامل الدولي مع الجائحة

وفي جلسة بعنوان: "العالم متعدد الأقطاب في مرحلة الوباء.. مستقبل التعاون الدولي" سيشارك المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس، والعميد السابق لمدرسة "كيندي" الأمريكية جوزيف ناي، إضافة إلى مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، ومؤسس منظمة Future Map باراغ خانا.

وتناقش الجلسة تأثيرات كورونا على التعاون بين الدول وإخفاقات العولمة ونقاط الضعف في التعامل مع الجائحة في الإطار الدولي والمجتمعي وأسبابها وسبل احتوائها.

كما ستطرح الجلسة تساؤلاً حول مدى نجاح ردة الفعل العالمية تجاه الوباء أو فشلها.

حلول مشكلات الصحة

وفي نطاق آخر تعقد جلسة حول "الحلول المشتركة لمشكلات الصحة العالمية خلال مرحلة الوباء"، ويشارك فيها الجراح الأمريكي العالمي من أصل تركي محمد أوز.

والطبيب أوز من مواليد ولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف اكتسب شهرته الكبيرة عالمياً من خلال ظهوره الأسبوعي على برنامج "أوبرا وينفري"، ويقدم حالياً برنامج "ذا دكتور أوز شو" الحواري.

ويشارك بالجلسة أيضاً المسؤول في جهاز الصحة الوطني البريطاني نيل سكويرز، والمختص في علم الأوبئة ماريلويس ماكلاوس، والرئيس المشارك لفرقة العمل المعنية بالعدوى الناشئة في الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية إسكيلد بيترسن.

وستشهد الجلسة نقاش قضايا طبية متخصصة بسبل فهم الجائحة وخريطة انتشارها مجتمعياً وعالمياً ضمن بيانات ودراسات تفصيلية تبين خطوط التفشي وسرعاته.

وستبحث أيضاً تباين طرق احتواء الوباء بمختلف الدول، وسبل الوقاية المبتكرة منه واللقاحات المستحدثة وتمايزها والطرق المثلى في تطوير التعاون العالمي لاحتواء الفيروس التاجي.

مرحلة ما بعد كورونا

ويلقي وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو كلمة في جلسة تناقش مرحلة ما بعد كورونا، تناقش العلاقات الدولية والتعايش المشترك عالمياً والمسؤولية الأخلاقية الملقاة على الدول الكبرى والشركات المنتجة للقاحات.

وتبحث الجلسة التي يشارك فيها أيضاً وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو، ضرورة تبادل الخبرات الصحية عالمياً وسبل احتواء الجائحة عبر تعاون دولي حثيث للدول النامية وتلبية احتياجات الدول الفقيرة.

وسيعمل المشاركون في الجلسة للعثور على أجوبة لتساؤلات متعلقة بمستقبل العلاقات الدولية وما إذا كانت ستحدد عبر الصراعات والاشتباكات ومدى مساهمتها في بداية مرحلة للسلام والرخاء العالميين.

عالم بلا سفر

"عالم جديد بلا سفر".. عنوان جلسة أخرى في المنتدى الدولي ستناقش تأثير فترة الوباء على السياحة والسفر، والمشكلات والتحديات القائمة بمجالات الصحة والتعليم والهجرة وإمكانية تحويل التهديدات إلى فرص بالمرحلة المقبلة.

ويسعى المنتدى منذ انعقاد نسخته الأولى عام 2017 للبحث عن حلول لأهم القضايا العالمية بمشاركة منظمات دولية ومفكرين وسياسيين وخبراء وصحفيين.

ويمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى Trtworldforum.com للحصول على معلومات حول جدول الأعمال.