أصدرت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعميماً حول حزمة التدابير الاحترازية الجديدة لمكافحة فيروس كورونا التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفادت الوزارة في بيان أنها أرسلت التعميم المتعلق بتدابير كورونا إلى جميع ولايات البلاد وعددها 81.

وينص التعميم على أنه سيتم تحديد ساعات العمل اليومي وانتهائه للمؤسسات والمنظمات الحكومية بين 10:00 صباحاً و16:00 عصراً، اعتباراً من الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

ويتضمن التعميم إيقاف عمل الحمامات، والمسابح، وصالات التدليك، والساونا، ومدن الملاهي، اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول من الساعة 21:00 مساء.

ولفت التعميم إلى أنه سيحظر استخدام المواصلات العامة بالنسبة إلى من أعمارهم فوق 65 ومن هم دون 20 عاماً.

وحدد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ30 شخصاً كأقصى حد، وعدم السماح بإقامة فعاليات في المنازل مثل الاحتفالات الدينية، واحتفالات رأس السنة، ومنع عقد التجمعات في المنازل من قبيل الزيارات.

وأضاف أنه سيُطلب من زوار مراكز التسوق إظهار رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا "HES kodu".

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للمادة 195 من قانون العقوبات، بشأن السلوك الإجرامي.