سياسة
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أنقرة وموسكو توقعان اتفاق إنشاء مركز مشترك في قره باغ
أعلنت وزارة الدفاع التركية توقيع اتفاق مع الجانب الروسي، حول إنشاء مركز مشترك في إقليم قره باغ الأذربيجاني، لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الوزارة أنّ الأعمال متواصلة من أجل تفعيل عمل المركز التركي الروسي المشترك، في أقرب وقت.
أنقرة وموسكو توقعان اتفاق إنشاء مركز مشترك في قره باغ
وزارة الدفاع التركية تعلن توقيع اتفاق مع الجانب الروسي حول إنشاء مركز مشترك في إقليم قره باغ / AA
1 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية توقيع اتفاق مع الجانب الروسي حول إنشاء مركز مشترك في إقليم قره باغ الأذربيجاني، لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أنّ الأعمال متواصلة من أجل تفعيل عمل المركز التركي الروسي المشترك، في أقرب وقت.

وأشارت إلى أنّ وزير الدفاع خلوصي أقار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، كانا وقعا مذكرة تفاهم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حول إنشاء المركز، وذلك في اتصال مرئي بينهما.

وفي 27 سبتمبر/أيلو ل الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وتمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير 5 مدن و4 بلدات و286 قرية، قبل أن تقر أرمينيا بالهزيمة.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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