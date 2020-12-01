سياسة
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الإمارات.. أكبر شركة مقاولات تعلن إفلاسها رسمياً
أعلنت "أرابتك القابضة"، أكبر شركة مقاولات في دولة الإمارات، إفلاسها رسمياً والتقدم بطلب للمحكمة بهذا الشأن. وقالت "أرابتك" المدرجة في سوق دبي المالي في بيان: "سنتقدم في أقرب وقت ممكن بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها".
الإمارات.. أكبر شركة مقاولات تعلن إفلاسها رسمياً
لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية / AP
1 ديسمبر 2020

أعلنت "أرابتك القابضة"، أكبر شركة مقاولات في دولة الإمارات، الاثنين، إفلاسها رسمياً والتقدم بطلب للمحكمة بهذا الشأن.

وقالت "أرابتك" المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان: "سنتقدم في أقرب وقت ممكن بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها".

وكانت الجمعية العمومية للشركة توصلت إلى قرار مبدئي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بشأن تصفية أعمال الشركة بعد تفاقم الخسائر.

وأوضح البيان، اليوم، "لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية".

وتابع البيان: "بات من مصلحة المساهمين أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس، شريطة موافقة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة".

وجاء قرار الجمعية العمومية في أعقاب إعلان "أرابتك" عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020، ما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97 بالمئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).

وأغلق سهم "أرابتك" آخر جلسة قبل إيقافه عن التداول بنهاية سبتمبر/أيلول عند 0.53 درهم (14 سنتاً) بخسارة 59.2 بالمئة منذ بداية عام 2020.

وتوظف الشركة، التي تأسست عام 1975، أكثر من 45 ألف موظف سيتأثرون بقرار التصفية.

وساهمت الشركة التي أدرجت في سوق دبي المالي عام 2005 في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر بأبو ظبي وبرج خليفة بدبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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