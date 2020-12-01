دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء المجتمع الدولي لوضع حد للإساءات التي تُمارس تحت عباءة "حرية الصحافة".

وفي كلمة للمشاركين بمنتدى TRT World 2020 قال أردوغان: "إذا لم يوضع حد للتصرفات القبيحة التي تُمارس تحت عباءة حرية الصحافة، فإنّ أوروبا والإنسانية جمعاء ستدفع ثمن ذلك".

وأضاف الرئيس التركي: "النظام الذي لا يُعاقب المجرم والمسيء لا يمكن أن نصفه بأنه نظام حر".

وانتقد أردوغان الإعلام الدولي في تجاهله المطلق لما يحصل بفرنسا من احتجاحات، مشيراً إلى عدم تطرُّقه إلى تضييقات باريس على وسائل الإعلام.

وأضاف: "من العار حقاً أن تتباهى وسائل الإعلام بالعداء للإسلام وكراهية الأجانب".

وأشار أردوغان إلى أن "الإعلام الدولي يتجاهل معاناة الفلسطينيين مثل حادثة اعتقال جريح من داخل سيارة الإسعاف من قبل الجيش الإسرائيلي".

المنتدى يحمل هذا العام شعار "النظام الدولي والديناميات المتغيرة في العالم ما بعد جائحة كورونا"، وستنظَّم أعماله بين يومَي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر أن تشارك شخصيات قيادية وخبيرة بارزة من مناطق مختلفة حول العالم في المنتدى لمناقشة الموازين المتغيرة عقب الجائحة.

وستشهد جلسات المنتدى حضور وزيرَي الخارجية مولود جاوش أوغلو والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، فضلاً عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

كما سيكون من بين المشاركين الجراح العالمي محمد أوز إلى جانب العديد من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والشخصيات البارزة في مجالات الفكر والسياسة والصحافة.

ويضم المنتدى للعام الحالي أكثر من 20 جلسة أبرزها "العالم متعدد الأقطاب في ظل الجائحة" و"تداول المعلومات في ظل كورونا" و"المشكلات الصحية الدولية وإيجاد الحلول المشتركة" و"إيصال المساعدات الإنسانية في ظل الجائحة".

ويمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى TRTworldforum.com للحصول على معلومات حول التسجيل وجدول الأعمال.