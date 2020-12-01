سياسة
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الرئيس الأذربيجاني: طردنا الأعداء من أرضنا وخلقنا واقعاً سيقبله الجميع
أكد الرئيس الأذربيجاني أن قوات بلاده تمكنت من طرد الاحتلال الأرميني من أرضها، وأنها خلقت واقعاً جديداً سيقبله الجميع، وانتقد قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي دعا حكومة باريس الأربعاء الماضي للاعتراف بإقليم "قره باغ" كـ"جمهورية".
الرئيس الأذربيجاني: طردنا الأعداء من أرضنا وخلقنا واقعاً سيقبله الجميع
إلهام علييف: ما شأن مجلس الشيوخ الفرنسي بقضيتنا؟ / AA
1 ديسمبر 2020

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن قوات بلاده تمكنت من طرد الاحتلال الأرميني من أرضها، وإنها خلقت واقعاً جديداً سيقبله الجميع.

وأوضح علييف في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن من يعيش في إقليم قره باغ اليوم هم مواطنون أذربيجانيون، وأنهم سيعرفون أن حياتهم في كنف دولة أذربيجان ستكون أفضل.

وأضاف قائلاً: "طردنا الأعداء من أرضنا، وخلقنا واقعاً جديداً سيقبل الجميع به".

وانتقد علييف قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي دعا حكومة باريس الأربعاء الماضي، للاعتراف بإقليم "قره باغ" كـ"جمهورية"، دون الأخذ بالاعتبار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، والذي تسلمت بموجبه باكو أراضيها المحتلة من يريفان.

وقال مستنكراً: "ما شأن مجلس الشيوخ الفرنسي بقضيتنا؟! إن كانوا يصرون فليعطوا مرسيليا للأرمن من أجل أن ينشئوا دولة لهم هناك".​​​​​​​

وكان الإقليم قد شهد خلال الخريف الحالي حرباً ضارية حقّقت فيها أذربيجان انتصار ات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.

وكانت أرمينيا احتلت عام 1992 نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان التي تضم إقليم "قره باغ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "أغدام" و"فضولي".

ووفقاً للأمم المتحدة يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا) تابعاً للأراضي الأذربيجانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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