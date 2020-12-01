أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، أن أنقرة تؤيد "حواراً غير مشروط" مع اليونان بشأن القضايا الخلافية بين البلدين.

وقال متحدث الوزارة حامي أقصوي في بيان أصدره اليوم، إن تركيا تؤيد من البداية الحوار غير المشروط مع اليونان.

وأشار البيان إلى الاتفاق السابق على استئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، إلا أن الأخيرة تراجعت لاحقاً.

وأوضح أن اليونان تذرعت بتراجعها هذا بوجود سفينة "أوروتش رئيس" التركية للمسح الزلزالي، في شرقي البحر المتوسط، وبالتالي لم يتحدّد تاريخ انطلاق هذه المباحثات.

وذكر أقصوي أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أعلنت عودة "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد استكمال أنشطتها.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان عام 2002، وانعقدت آخر جولة منها ورقمها 60، في 1 مارس/آذار 2016 بالعاصمة اليونانية أثينا.

وبعد ذلك التاريخ استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجدداً.

ويُقصد بالمباحثات الاستكشافية مناقشة الطرفين آراءهما المتبادلة في مسائل عدة، عبر النقد البناء.