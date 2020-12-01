أظهر تقرير اقتصادي متخصص الثلاثاء، انخفاض متوسط دخل الفرد في السعودية خلال العام الجاري إلى 22.855 ألف دولار عند أدنى مستوى خلال 3 سنوات، وسط تأثر بالغ بتداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقالت شركة "جدوى للاستثمار" (مقرها الرياض) في تقرير، إن متوسط دخل الفرد انخفض بنسبة 8.2 بالمئة خلال 2020، بالمقارنة مع 24.890 ألف دولار في 2019.

وتوقع التقرير أن يرتفع متوسط دخل الفرد بالمملكة إلى 25.543 ألف دولار خلال العام المقبل، ثم إلى 27.235 ألف دولار في 2022.

وقدر التقرير انكماش الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.6 بالمئة خلال عام 2020، ونمواً بنسبة 3.4 بالمئة في 2021.

ويأتي انكماش الاقتصاد السعودي بسبب انهيار أسعار النفط إلى متوسط 43 دولاراً للبرميل خلال 2020، مقابل متوسط أسعار 66 دولاراً للبرميل خلال 2019.

ورجّح التقرير أن يستقرّ متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 55 دولاراً للبرميل خلال 2021 و2022.

وفي ظل التزام المملكة اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، أظهر التقرير تراجع إنتاجها خلال العام الحالي إلى 9.2 مليون برميل يومياً، وتوقع ارتفاعه إلى 9.6 مليون برميل يومياً في 2021.

وشهدت أسعار النفط الخام، شديدة التأثير على أسواق الخليج، تراجعاً لليوم الثاني، في وقت تتعثر فيه محادثات وزراء تحالف "أوبك " بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021.

وكان مؤشر السوق السعودية "تداول" هبط بنسبة 0.29 بالمئة إلى 8722.12 نقطة، وتأثر المؤشر خصوصاً بانخفاض سهمَي البنك السعودي الفرنسي وأرامكو بنسبة 1.96 بالمئة و0.14 بالمئة على الترتيب.

وتوقع تقرير "جدوى للاستثمار" أن تسجّل الميزانية العامة للمملكة السعودية عجزاً بقيمة 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار) العام الحالي، على أن ينخفض العجز إلى 171 مليار ريال (45.6 مليار دولار) في 2021.

وأشار إلى أن التضخم السنوي في المملكة سيسجّل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 3 بالمئة خلال 2020، مقابل انكماش 2.1 بالمئة العام الماضي.