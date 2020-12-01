خطّ مشجعو نادٍ إسرائيلي لكرة القدم، تعتزم الأسرة المالكة الإماراتية شراء حصة كبيرة من أسهمه، عبارات مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والعرب، على السور الخارجي لملعب النادي، بمدينة القدس.

وأوضح موقع "sport1" التابع لصحيفة "معاريف" الثلاثاء، أن مشجعي نادي "بيتار القدس" كتبوا تلك العبارات بعد خسارة فريقهم لكرة القدم مساء الاثنين أمام نادي "مكابي حيفا"، احتجاجاً على محاولة بيع حصة من النادي، لمستثمر من العائلة المالكة الإماراتية.

وكتب المشجعون عبارات على غرار "الموت للعرب"، و"لن تستطيعوا (أيها الإماراتيون) شراءنا"، إضافة إلى كتابات مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وشتائم نابية بحقّ العرب.

ومن المتوقع أن يسافر رئيس الفريق موشيه حوجيج خلال الساعات القليلة المقبلة، برفقة أعضاء في إدارة "بيتار القدس" إلى أبو ظبي للتفاوض على إتمام صفقة البيع، حسب المصدر ذاته.