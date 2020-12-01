سياسة
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مشجعو فريق إسرائيلي يرفضون بيعه للإمارات ويسيئون للنبي محمد
خطّ مشجعو نادٍ إسرائيلي لكرة القدم، تعتزم الأسرة المالكة الإماراتية شراء حصة كبيرة من أسهمه، عبارات مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والعرب، على السور الخارجي لملعب النادي، بمدينة القدس.
مشجعو فريق إسرائيلي يرفضون بيعه للإمارات ويسيئون للنبي محمد
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1 ديسمبر 2020

خطّ مشجعو نادٍ إسرائيلي لكرة القدم، تعتزم الأسرة المالكة الإماراتية شراء حصة كبيرة من أسهمه، عبارات مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والعرب، على السور الخارجي لملعب النادي، بمدينة القدس.

وأوضح موقع "sport1" التابع لصحيفة "معاريف" الثلاثاء، أن مشجعي نادي "بيتار القدس" كتبوا تلك العبارات بعد خسارة فريقهم لكرة القدم مساء الاثنين أمام نادي "مكابي حيفا"، احتجاجاً على محاولة بيع حصة من النادي، لمستثمر من العائلة المالكة الإماراتية.

وكتب المشجعون عبارات على غرار "الموت للعرب"، و"لن تستطيعوا (أيها الإماراتيون) شراءنا"، إضافة إلى كتابات مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وشتائم نابية بحقّ العرب.

ومن المتوقع أن يسافر رئيس الفريق موشيه حوجيج خلال الساعات القليلة المقبلة، برفقة أعضاء في إدارة "بيتار القدس" إلى أبو ظبي للتفاوض على إتمام صفقة البيع، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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