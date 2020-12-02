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الخارجية التركية تؤيّد الحوار غير المشروط مع اليونان، وتقرير للبنتاغون يكشف عن تمويل إماراتي لمرتزقة فاغنز الروسية في ليبيا.

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الخارجية التركية: نؤيّد الحوار غير المشروط مع اليونان بشأن القضايا الخلافية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تؤيد من البداية الحوار غير المشروط مع اليونان بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، مشيراً إلى الاتفاق السابق لاستئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، "إلا أن الأخيرة تراجعت لاحقاً". [TRTعربي]

وأوضح حامي أقصوي في بيان، أن اليونان تذرعت بتراجعها هذا بوجود سفينة "أوروتش رئيس" التركية للمسح الزلزالي، في شرقي البحر المتوسط، وبالتالي لم يتحدّد تاريخ انطلاق هذه المباحثات.[الأناضول]

وذكر أقصوي أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أعلنت عودة "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد استكمال أنشطتها. [الأناضول]

تقرير للبنتاغون: الإمارات تمول مرتزقة فاغنز الروسية في ليبيا

كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الاثنين، عن تقرير صدر عن البنتاغون الأسبوع الماضي، توصل فيه إلى أن الإمارات العربية المتحدة تمول مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا، وتساعد على إيجاد موطئ قدم لروسيا على شواطئ أوروبا. [TRTعربي]

وقالت المجلة إن الكشف عن أن المرتزقة الروس في ليبيا ربما موّلهم أحد أقرب الحلفاء العسكريين لأمريكا (الإمارات) في الشرق الأوسط يزيد تعقيد حسابات واشنطن، ويأتي في الوقت الذي يشنّ فيه الديمقراطيون في الكونغرس حملة لمعارضة مقترح بيع إدارة ترمب طائرات مقاتلة من طراز F-35 لأبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار". [TRTعربي]

ووفقاً للمجلة فإن هذا الاكتشاف من المرجح أن يعقّد العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والإمارات. [TRTعربي]