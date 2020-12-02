سياسة
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معيتيق: تركيا الدولة الوحيدة التي وقفت بجانب ليبيا في أزمتها
أعرب أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء الليبي عن شكره لتركيا، وقال إنها الدولة الوحيدة التي وقفت بجوار بلاده في الفترات الصعبة التي تمر بها.
معيتيق: تركيا الدولة الوحيدة التي وقفت بجانب ليبيا في أزمتها
معيتيق: العلاقات التي تجمع بين ليبيا وتركيا في المجالات الأمنية والعسكرية وكذلك الاقتصادية تسير بشكل جيد / AA
2 ديسمبر 2020

قال أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء الليبي، إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي وقفت بجوار بلاده في الفترات الصعبة التي تمر بها، معرباً عن شكره لأنقرة على هذا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معيتيق الثلاثاء، ، في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى حوارات المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما.

وذكر أن "ليبيا تلقت دعماً من عدة أماكن عندما تعرضت لهجوم من داعش، لكن هذا الوضع تَطوَّر بشكل مختلف خلال هجوم الانقلابي اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومليشياته على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019".

وأضاف: "لقد دعونا شركاءنا لدعم الحكومة الشرعية في ليبيا. كانت استجابة تركيا إيجابية. فقط تركيا على الساحة الدولية هي التي وقفت بجانبنا داعمة للحكومة الشرعية. نحن ممتنون لذلك".

وأوضح أن العلاقات التي تجمع بين بلاده وتركيا في المجالات الأمنية والعسكرية وكذلك الاقتصادية تسير بشكل جيد.

ولفت إلى أن تحديد ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقد الانتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، "قصة نجاح مختلفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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