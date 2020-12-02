كشفت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، أن الاتفاق بين السودان وإسرائيل لبدء تطبيع العلاقات يواجه خطر الانهيار، بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب له.

وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أكّد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو الاثنين، أن بلاده لن تمضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم يوافق الكونغرس في نهاية الشهر الجاري على القانون الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية التي تقدّمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ونقلت الصحيفة عن شخص قالت إنه مطلع على المحادثة الهاتفية، أن "بومبيو طمأن البرهان بأن خطة الحصانة سيوافَق عليها في الأسابيع المقبلة".

وقالت إن الكونغرس وصل إلى طريق مسدود بشأن قانون الحصانة، الذي سيمنع ضحايا الهجمات الإرهابية السابقة من السعي للحصول على تعويضات جديدة من السودان.

ووفقاً للصحيفة، فإن إدارة ترمب تخطط فعلاً لعقد حفل توقيع رسمي للاتفاق بين السودان وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر في البيت الأبيض.

وقال مسؤول في مجلس الشيوخ الأمريكي (لم تذكر الصحيفة اسمه): "إذا توُصّل إلى تسوية سريعاً، فيمكن إدراجها في مشروع قانون كبير للإنفاق العسكري من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس خلال الأسبوعين المقبلين".

وأعلنت الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول تطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق وصفته بـ"التاريخي".