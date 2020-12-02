تعتزم تركيا بدء منح العاملين في قطاع الصحة لقاحات ضد فيروس كورونا، اعتبارا من 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه رداً على استفسارات الصحفيين بالبرلمان التركي الثلاثاء، إن المجلس العلمي حدّد استراتيجية من أجل توزيع لقاحات كورونا، اعتباراً من 11 ديسمبر/كانون الأول، بدءاً بعاملي قطاع الصحة.

وأشار إلى أن المجلس ما زال يضع تفاصيل الاستراتيجية، إذ من المنتظر الكشف عنها خلال 7-10 أيام، على أن يبدأ توزيع اللقاحات لعاملي قطاع الصحة والحالات الحرجة.

وأضاف قوجه: "نهدف إلى بدء توزيع اللقاحات خلال ديسمبر/كانون الأول، إذ وقّعنا اتفاقية للحصول على 50 مليون لقاح من الصين".

وأردف: "سنحصل خلال ديسمبر/كانون الأول على قرابة 20 مليون جرعة لقاح، وفي يناير/كانون الثاني على 20 مليون جرعة، وفي فبراير/شباط على 10 ملايين".

ورداً على سؤال حول لقاح "فايزر" الأمريكي-الألماني قال قوجة: "اللقاح المحلي سيكون متاحاً للاستخدام اعتباراً من أبريل/نيسان، لذلك أعربنا لشركة فايزر عن رغبتنا في شراء جميع اللقاحات الممكنة حتى ذلك التاريخ، وقد اتفقنا على الأسعار وتفاصيل أخرى".

وأشار إلى أن وزارته على اتصال مستمر مع عدد من الشركات العالمية، التي وصلت إلى مرحلة الحصول على تراخيص من أجل لقاحاتها.

ولفت إلى أن وزارته تهدف إلى بدء توزيع اللقاحات على المواطنين في ديسمبر ويناير على أقرب تقدير.

وحول اللقاح المحلي، بيّن قوجه أنه من المرتقب أن تستكمل المرحلة الأولى من التجارب السريرية في 14-15 ديسمبر، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية.

وأضاف أنه في حال سار كل شيء على ما يرام، فستبدأ المرحلة الثالثة والاستخدام الواسع للقاح في أبريل/نيسان.