أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية حوّلت أموال المقاصة البالغة نحو 1.14 مليار دولار، لحساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ، في تغريدة على توتير، إن إسرائيل "حوّلت كامل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة، والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات و768 مليون شكيل" (نحو 1.14 مليار دولار).

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغَّر (الكابينت) قرر الأحد الماضي، اقتطاع 600 مليون شيكل (نحو 180 مليون دولار) من المبلغ الذي سيُحوَّل للسلطة الفلسطينية.

وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 8 يوليو/تموز 2018، قانوناً لاقتطاع جزء من أموال المقاصة، يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية مستحقات شهرية للمعتقلين وعائلات الشهداء والجرحى.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

ومنذ مايو/أيار الماضي رفضت السلطة الفلسطينية تسلُّم عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذاً لإعلان الرئيس محمود عباس الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، رداً على إعلان تل أبيب نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

لكن السلطة أعلنت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استئناف التنسيق "الأمني والمدني" مع إسرائيل.

وينقسم التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى أمني ومدني، وهو أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقَّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993.