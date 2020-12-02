سياسة
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جاوش أوغلو: اليونان تستغل الدبلوماسية الأوروبية لمواجهة سياسات أنقرة
أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن اليونان تعمل على استغلال الدبلوماسية الأوروبية لمواجهة سياسات بلاده. وقال الوزير إن بعض الجهات تعمل لمحاولة زعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً أن تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في الوقوف ضد هذه المحاولات.
جاوش أوغلو: اليونان تستغل الدبلوماسية الأوروبية لمواجهة سياسات أنقرة
جاوش أوغلو: اليونان تستغل الدبلوماسية الأوروبية لمواجهة سياسات أنقرة / TRT World
2 ديسمبر 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن اليونان تعمل على استغلال الدبلوماسية الأوروبية لمواجهة سياسات بلاده.

وأوضح جاوش أوغلو خلال كلمته في جلسات اليوم الثاني من منتدى TRTWORLD، أن بعض الجهات تعمل لمحاولة زعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً أن تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في الوقوف ضد هذه المحاولات.

وأضاف الوزير "في شرق البحر الأبيض المتوسط، يتمثل دورنا في حماية حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك ضد المطالبات المتطرفة للآخرين ، بما في ذلك اليونان وإدارة جنوب قبرص".

وأشار جاوش أوغلو إلى أن "تركيا دولة فاعلة في المنطقة وقد طرحت العديد من مبادرات السلام".

وأكد أن تركيا "ستواصل نهجها الراسخ لبناء التعاون في البلقان وآسيا الوسطى"، مضيفاً "سنقف ضد كراهية الأجانب وكراهية الإسلام ومع تعزيز تحالف الحضارات أيضًا".

وجدد الوزير على موقف بلاده المندد لما أقدمت عليه فرقاطة ألمانية ضمن عملية إيريني في نوفمبر الماضي، من اقتحام لسفينة تجارية تركية في البحر المتوسط كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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