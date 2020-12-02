قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن جنود بلاده سيبدؤون خلال فترة قصيرة جداً أداء مهامهم في المركز التركي-الروسي بإقليم قره باغ في أذربيجان.

جاء ذلك خلال حديثه مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية، في أثناء زيارة أجروها للوزير.

وأشار أقار إلى أن ضباطاً من تركيا وروسيا سيتولون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ وجعله دائماً.

وأضاف: "أعمال البناء جارية هناك، خلال فترة قصيرة جداً سيؤدي جنودنا مهامهم (في المركز التركي-الروسي)".​​

وأوضح الوزير أن أذربيجان حققت نجاحاً كبيراً في الميدان والمفاوضات على حد سواء.

ولفت إلى أن التدريبات الجارية مع أذربيجان مستمرة، مؤكداً وقوفهم "إلى جانب الأشقاء الأذربيجانيين" في قضيتهم المحقة حتى النهاية".

من جانب آخر أفاد أقار بأن تركيا تسعى لصناعة معداتها الحربية وأسلحتها وذخائرها محلياً، دون أن تحتاج إلى أحد.

وتابع: "نعمل ليل نهار جنباً إلى جنب لفعل ما يلزم، ونسعى جاهدين للحفاظ على سيادة واستقلال بلادنا ووحدة أراضينا".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة، عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية أخرى.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، وقّعت أرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقاً توصلت إليه مع أذربيجان لوقف إطلاق النار، واستعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الحالي.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني وقع أقار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز التركي-الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.