سياسة
2 دقيقة قراءة
أقار: جنودنا يستعدون لمهامهم بالمركز التركي-الروسي في قره باغ
أكد وزير الدفاع التركي أن جنود بلاده سيبدؤون خلال فترة قصيرة جداً أداء مهامهم في المركز التركي الروسي بإقليم قره باغ بأذربيجان، وأشار إلى أن ضباطاً من تركيا وروسيا سيتولون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ وجعله دائماً.
أقار: جنودنا يستعدون لمهامهم بالمركز التركي-الروسي في قره باغ
خلوصي أقار: خلال فترة قصيرة جداً سيؤدي جنودنا مهامهم في المركز التركي-الروسي / AA
2 ديسمبر 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن جنود بلاده سيبدؤون خلال فترة قصيرة جداً أداء مهامهم في المركز التركي-الروسي بإقليم قره باغ في أذربيجان.

جاء ذلك خلال حديثه مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية، في أثناء زيارة أجروها للوزير.

وأشار أقار إلى أن ضباطاً من تركيا وروسيا سيتولون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ وجعله دائماً.

وأضاف: "أعمال البناء جارية هناك، خلال فترة قصيرة جداً سيؤدي جنودنا مهامهم (في المركز التركي-الروسي)".​​

وأوضح الوزير أن أذربيجان حققت نجاحاً كبيراً في الميدان والمفاوضات على حد سواء.

ولفت إلى أن التدريبات الجارية مع أذربيجان مستمرة، مؤكداً وقوفهم "إلى جانب الأشقاء الأذربيجانيين" في قضيتهم المحقة حتى النهاية".

من جانب آخر أفاد أقار بأن تركيا تسعى لصناعة معداتها الحربية وأسلحتها وذخائرها محلياً، دون أن تحتاج إلى أحد.

وتابع: "نعمل ليل نهار جنباً إلى جنب لفعل ما يلزم، ونسعى جاهدين للحفاظ على سيادة واستقلال بلادنا ووحدة أراضينا".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة، عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية أخرى.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، وقّعت أرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقاً توصلت إليه مع أذربيجان لوقف إطلاق النار، واستعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الحالي.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني وقع أقار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز التركي-الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us