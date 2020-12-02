سياسة
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طهران تحدد أشخاصاً على صلة باغتيال فخري زاده ومسؤول أمريكي يتهم إسرائيل
أعلنت الحكومة الإيرانية أن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني، حددت أشخاصاً على صلة باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، بحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.
طهران تحدد أشخاصاً على صلة باغتيال فخري زاده ومسؤول أمريكي يتهم إسرائيل
الحكومة الإيرانية: عملية الاغتيال يجري التحقيق فيها من جميع الأبعاد / Reuters
2 ديسمبر 2020

أعلنت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، أن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني، حددت أشخاصاً على صلة باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، خلال مشاركته في برنامج على التلفزيون الرسمي، الأربعاء.

وقال ربيعي: "إ ن وزارة الاستخبارات حددت أشخاصاً على صلة باغتيال الشهيد فخري زاده".

وأشار إلى أن عملية الاغتيال يجري التحقيق فيها من جميع الأبعاد، مؤكداً أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة عقب انتهاء التحقيقات.

من جانب آخر، كشف مسؤول بالإدارة الأمريكية الأربعاء، أن إسرائيل مسؤولة عن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر لم تسمِّه، قوله: "إن فخري زاده كان أحد أهداف إسرائيل لمدة طويلة ماضية".

كما رفض المسؤول تأكيد ما إذا كانت إسرائيل قد أطلعت الإدارة الأمريكية هذه المرة على العملية.

والثلاثاء اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني أبو الفضل عموئي، أن بصمات إسرائيل في عملية اغتيال فخري زاده "مشهودة وواضحة".

وجاءت تصريحات عموئي، بالتزامن مع نقل قناة "العالم" الإيرانية الناطقة بالعربية، عن مسؤول في طهران، لم يُكشَف عن هويته، قوله: إن "الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم الإرهابي (على فخري زاده) إسرائيلية الصنع ويمكن التحكم بها بالأقمار الصناعية".

والجمعة، أعلنت إيران اغتيال فخري زاده (63 عاماً)، المعروف بـ"عرّاب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تُقِلُّه قرب طهران.

وتَوعَّد الحرس الثوري بـ"انتقام قاسٍ" من قتلة فخري زاده، متهماً إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.

​​​​​​​فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر: "ثمة أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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