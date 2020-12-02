سياسة
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ليبيا.. اعتماد آلية التصويت لاختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي
اتفق المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي الليبي على اعتماد التصويت آليةً لاختيار شروط ترشح رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي.
ليبيا.. اعتماد آلية التصويت لاختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي
المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي الليبي يتفقون على اعتماد التصويت آلية لاختيار شروط ترشح رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي / AA
2 ديسمبر 2020

اتفق المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، على اعتماد التصويت آلية لاختيار شروط ترشح رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي.

جاء ذلك وفق تصريح أدلى به عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، في ختام ثاني أيام الجولة الرابعة، التي جرت برعاية أممية، عبر دائرة فيديو مغلقة.

وقال عضو ملتقى الحوار، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إنه تم الاتفاق على اعتماد التصويت آلية لإقرار شروط ترشح رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

وأضاف: "المقترحات التي قدمت في هذا الشأن بلغ عددها 9، وستجرى عملية التصويت على مرحلتين أولها اختيار أعلى المقترحين حصولاً على الأصوات، ثم التصويت على اختيار واحد منهما".

وأوضح أن موعد التصويت على المقترحات ستحددها البعثة الأممية لدعم ليبيا خلال الأيام المقبلة، وستكون على الأرجح عبر اتصال هاتفي معزز بنص مكتوب.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلق ثاني أيام الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

وقبل أسبوع، اختُتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضياً، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 في البلاد.

كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح في البلاد، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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