سياسة
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الأمم المتحدة: حان الوقت لاحترام الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن الضروري استئناف المفاوضات بينهما".
الأمم المتحدة: حان الوقت لاحترام الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
حذر فولكان بوزكير من محاولات تغيير مكانة القدس ومواصلة الحصار المفروض على قطاع غزة / AFP
2 ديسمبر 2020

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "احترام الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني".

وقال بوزكير، في إفادته لممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة في نيويورك: "حان الوقت للدفاع عن العدالة، حان الوقت لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن الضروري استئناف المفاوضات بينهما".

وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب "الوحدة والشجاعة والصمود، وأن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية".

وحذر بوزكير، من "محاولات تغيير مكانة القدس ومواصلة الحصار المفروض على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي".

وأعرب عن شعوره بـ"القلق العميق إزاء النقص المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، في وقت تتزايد فيه احتياجات 5.6 مليون لاجئ فلسطيني". وحث المانحين على تزويد الأونروا "بتمويل كاف".

يذكر أن عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مجمدة، منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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