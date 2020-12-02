سياسة
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موقع عبري: إسرائيل تفتتح سفارتها في البحرين قبل نهاية العام
نقل موقع "واللا" العبري، عن مسؤولين "كبار" بالخارجية الإسرائيلية أن "تل أبيب" تستعد لافتتاح سفارة لها في البحرين قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
موقع عبري: إسرائيل تفتتح سفارتها في البحرين قبل نهاية العام
رحب وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد الزياني بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة / AP
2 ديسمبر 2020

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الأربعاء، نيته زيارة العاصمة البحرينية المنامة قريباً، لافتتاح سفارة إسرائيل هناك، في وقت قال موقع عبري إن الأمر سيتم قبل نهاية العام الجاري.

وقال أشكنازي في مؤتمر صحفي مشترك في غرب القدس، مع وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد الزياني: "إننا نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا التي شهدت صراعات عديدة".

من جهته، رحّب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة. وقال: "نتطلع لاستقبالك والمواطنين الإسرائيليين، في البحرين، ونطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريباً".

وبدوره، نقل موقع "واللا" العبري، مساء الأربعاء، عن مسؤولين "كبار" بالخارجية الإسرائيلية (لم يسمهم) أن "تل أبيب" تستعد لافتتاح سفارة في البحرين لها قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبافتتاح السفارة رسمياً، "ستنتهي 25 عاماً من العلاقات السرية بين إسرائيل والبحرين، عملت الأولى خلالها في المنامة عبر ممثلية سرية تحت غطاء شركة دولية للاستشارات التجارية"، بحسب المصدر ذاته.

وأفاد الموقع بأن "دبلوماسيين اثنين من إسرائيل موجودان حالياً في المنامة لتولي شؤون السفارة الجديدة حتى وصول سفير دائم".

ووقّعت إسرائيل والبحرين اتفاقية لتطبيع العلاقات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والشهر الماضي، وصل وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل، برفقة وفد أمريكي، في أول زيارة منذ التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي عقده آنذاك، مع أشكنازي، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في غرب القدس، إن بلاده وافقت على طلب فتح سفارة إسرائيلية في المنامة، وتقدّمت بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل، دون تحديد موعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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