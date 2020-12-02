سياسة
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سياسي أرميني: يريفان اتخذت خطوات مستفزة لأنقرة وباكو
أكد مستشار أول رئيسٍ أرميني أن بلاده اتخذت خطوات "مستفزة" ضد تركيا، مستشهداً بتصريح لرئيس وزراء بلاده، نيكول باشينيان استهدف فيه وحدة الأراضي التركية.
سياسي أرميني: يريفان اتخذت خطوات مستفزة لأنقرة وباكو
 زيرايار ليبراريان: يريفان اتخذت خطوات "مستفزة" ضد تركيا وأذربيجان / AA
2 ديسمبر 2020

قال زيرايار ليبراريان، مستشار أول رئيسٍ أرميني، إن يريفان اتخذت خطوات "مستفزة" ضد تركيا وأذربيجان.

ليبراريان الذي شارك في مباحثات "قره باغ" في تسعينيات القرن الماضي، أضاف في حوار مع "BBC"، أن "الحُلم استراتيجية حياة بالنسبة لأرمينيا"، مؤكداً أن "الأحلام ليست باستراتيجية."

وأشار إلى أن تركيا، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا وإيران قدمت اقتراحات خلال السنوات الماضية، فيما يخص وحدة الأراضي الأذربيجانية.

وأردف: "المجتمع الدولي يؤكد لنا منذ 30 عاماً، رفضه الاعتراف باستقلال قره باغ."

وانتقد السياسي الأرميني اتخاذ يريفان خطوات مستفزة وتحريضية ضد تركيا وأذربيجان، مستشهداً بتصريح لرئيس وزراء بلاده، نيكول باشينيان استهدف فيه وحدة الأراضي التركية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجومٍ شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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