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مصدر عربي يكشف عن خطوة مرتقَبة نحو مصالحة خليجية، والدوحة تؤكّد عمق العلاقات مع أنقرة وسط مباحثات لتعزيز التعاون العسكري.

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مصدر عربي: خطوة مرتقبة نحو مصالحة خليجية

قال مصدر عربي مُطّلع على تحركات راهنة في ملف الأزمة الخليجية الأربعاء، إنه "قد يكون هناك خطوة فعلية نحو مصالحة خليجية". [TRT عربي]

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول أنه "من المفترض صدور بيان خلال ساعات باتجاه مصالحة خليجية". [TRT عربي]

لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته "حدوث تغير مفاجئ في مسار التوقعات المتعلقة بالأزمة المستمرة منذ 3 سنوات"، ولم يرغب في الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. [الأناضول]

الدوحة تؤكد عمق العلاقات مع أنقرة وسط مباحثات لتعزيز التعاون العسكري

بحث رئيس الأركان الثاني للقوات المسلحة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، الأربعاء، تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في الدوحة، حيث يجري بيرقدار أوغلو زيارة غير معلنة المدة، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا". [TRT عربي]

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون العسكري المشترك بين تركيا وقطر وسبل تعزيزها". [TRT عربي]

من جانبه أكد مجلس الوزراء القطري عمق العلاقات التركية القطرية، مثمّناً نتائج الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا التي عُقدت في تركيا الخميس. [TRT عربي]