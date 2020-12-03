سياسة
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ترمب: نظامنا الانتخابي يتعرض لتخريب منظَّم
تَعهَّد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بالدفاع عن الدستور والقانون في ظلّ ما وصفه بـ"تخريب منظَّم" يتعرض له النظام الانتخابي للولايات المتحدة، مؤكداً أنه سيدافع عن نزاهة الانتخابات "بالقتال من أجل احتساب كل صوت صحيح واستبعاد كل صوت باطل".
ترمب: نظامنا الانتخابي يتعرض لتخريب منظَّم
ترمب يتعهد بالحفاظ على واجبه رئيساً للولايات المتحدة / Reuters
3 ديسمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن النظام الانتخابي للولايات المتحدة يتعرض لـ"تخريب منظَّم"، متعهداً بالدفاع عن الدستور والقانون.

جاء ذلك في كلمة مصورة للرئيس المنتهية ولايته، نشرها الأربعاء على حسابه الشخصي بموقعي فيسبوك وتويتر، تَضمَّنت مزاعم بارتكاب عمليات تزوير بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وفي كلمته التي استمرت 42 دقيقة، تَعهَّد ترمب بالحفاظ على واجبه رئيساً للولايات المتحدة، على حدّ قوله.

وأضاف ترمب: "سندافع عن نزاهة الانتخابات بالقتال من أجل احتساب كل صوت صحيح واستبعاد كل صوت باطل".

وتابع: "من المؤسف أننا في عام 2020 لا نملك وسيلة للتحقُّق من صحة الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد".

وجدّد ترمب مزاعم التزوير في الانتخابات الرئاسية قائلاً: "ليس لديّ واجبات أكثر أهمية من حماية الدستور والقوانين الأمريكية، لذلك أنا مصمم الآن على الحفاظ على نظامنا الانتخابي الذي يتعرض لهجوم وتخريب منظَّم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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