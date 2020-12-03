قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن النظام الانتخابي للولايات المتحدة يتعرض لـ"تخريب منظَّم"، متعهداً بالدفاع عن الدستور والقانون.

جاء ذلك في كلمة مصورة للرئيس المنتهية ولايته، نشرها الأربعاء على حسابه الشخصي بموقعي فيسبوك وتويتر، تَضمَّنت مزاعم بارتكاب عمليات تزوير بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وفي كلمته التي استمرت 42 دقيقة، تَعهَّد ترمب بالحفاظ على واجبه رئيساً للولايات المتحدة، على حدّ قوله.

وأضاف ترمب: "سندافع عن نزاهة الانتخابات بالقتال من أجل احتساب كل صوت صحيح واستبعاد كل صوت باطل".

وتابع: "من المؤسف أننا في عام 2020 لا نملك وسيلة للتحقُّق من صحة الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد".

وجدّد ترمب مزاعم التزوير في الانتخابات الرئاسية قائلاً: "ليس لديّ واجبات أكثر أهمية من حماية الدستور والقوانين الأمريكية، لذلك أنا مصمم الآن على الحفاظ على نظامنا الانتخابي الذي يتعرض لهجوم وتخريب منظَّم".