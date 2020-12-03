سياسة
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ماكرون يواصل هجومه.. حملة ضخمة ضد 76 مسجداً في فرنسا
قال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، إن بلاده تعتزم مراقبة 76 مسجداً في عموم البلاد، وهو ما يتضمن "إمكانية إغلاق بعض تلك المساجد لمناهضة الانفصالية".
ماكرون يواصل هجومه.. حملة ضخمة ضد 76 مسجداً في فرنسا
منذ وصول ماكرون إلى الحكم أغلقت فرنسا 43 مسجداً / AP
3 ديسمبر 2020

أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان الأربعاء، اعتزامهم مراقبة 76 مسجداً في البلاد خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبر تويتر، أشار فيها إلى أن هذه الإجراءات تتضمن إمكانية إغلاق بعض تلك المساجد، بهدف مناهضة "الانفصالية".

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن 16 مسجداً من تلك المساجد تقع في العاصمة باريس وضواحيها، و18 منها من الممكن إغلاقها.

وتخطّط الحكومة الفرنسية أيضاً منذ فترة طويلة لسنّ قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية، سيكون موجَّهاً فعلياً ضد "الإسلاموية الراديكالية".

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادثة مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.

الحادثة جاءت على خلفية عرض المدرس رسوماً كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد، على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وفي تصريحات كان أدلى بها وزير الداخلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن أنه منذ مجيء الرئيس إيمانويل ماكرون لسدة الحكم، أُغلِقَ خلال السنوا الثلاث الأخيرة 43 مسجداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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