سياسة
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نائب وزير الخارجية التركي: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يخدم الطرفين
أكد نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، أن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي يصبّ في مصلحة الطرفين، معرباً عن أسفه جراء معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي عضوية بلاده.
نائب وزير الخارجية التركي: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يخدم الطرفين
نائب وزير الخارجية التركي شدّد على رغبة تركيا في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات العالقة شرقي المتوسط / AA
3 ديسمبر 2020

قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، إن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي يصبّ في مصلحة الطرفين.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى TRTWORLD الرابع، الذي تنظمّه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، تحت شعار "النظام الدولي والديناميات المتغيرة في العالم ما بعد جائحة كورونا".

وأوضح قايماقجي أن جائحة كورونا تُعَدّ أكثر من مشكلة صحية، لما لها من تأثيرات مهمة على مجالات الحياة كافة.

ولفت إلى أن الأوضاع في العالم تزداد تعقيداً جراء مشكلات عديدة، مثل الإرهاب، والتغير المناخي، وتصاعد اليمين المتطرف.

وأكد أن تركيا تتمتع بشبكة دبلوماسية واسعة، مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي المميز في الربط بين الغرب والشرق.

وأوضح قايماقجي أن تركيا جزء من أوروبا، معرباً عن أسفه جراء معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي عضوية بلاده.

وأشار إلى أن عضوية تركيا في الاتحاد تخدم مصلحة الجانبين، لافتاً إلى إمكانية تجاوز الخلافات بينهما عبر الحوار.

كما شدّد على رغبة تركيا في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات العالقة شرقي المتوسط، داعياً إياه إلى تبني دور أكثر فاعلية في هذا الشأن.

وأُقيمت أعمال النسخة الرابعة من منتدى TRTWORLD افتراضياً، يومَي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة منظمات دولية وخبراء وشخصيات بارزة في مجالات الطب والفكر والسياسة والصحافة.

واستعرض المشاركون بالمنتدى خبراتهم المتعلقة بكثير من القضايا التي تتمركز حول جائحة كورونا وآثارها على المجالات الحياتية.

كما ناقش المنتدى على مدار يومين عديداً من النطاقات المتعلقة بالقضايا الطبية المتخصصة في سبل فهم الجائحة وخريطة انتشارها مجتمعياً وعالمياً، من أجل إيجاد إجابات لتساؤلات متعلقة بمستقبل العلاقات الدولية والتعايش المشترك عالمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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