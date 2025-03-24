وزير العدل التركي يقول إن التحقيقات في قضايا الفساد في بلدية إسطنبول لا تزال جارية وغير مسيسة، وولاية إسطنبول تدعو مجلسي بلديتي إسطنبول الكبرى ومنطقة بيليك دوزو، إلى الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لانتخاب وكيلين لإدارة البلديتين.

حماس تعلن استشهاد القيادي إسماعيل برهوم بقصف إسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة وتقول إن هذا الاستهداف يمثل "تصعيداً خطيراً في جرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية".

إسرائيل تعلن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين والأردن يدين إعلان تل أبيب ويعد جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "باطلة"، ومنظمة التعاون الإسلامي تحذر من خطورة الخطوة تحت اسم "المغادرة الطوعية".