سياسة
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تركيا: التحقيقات في قضايا الفساد غير مسيسة
في أخبارنا لهذا اليوم.. وزير العدل التركي يقول إن التحقيقات في قضايا الفساد غير مسيسة، وإسرائيل تعلن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين
تركيا: التحقيقات في قضايا الفساد غير مسيسة / TRT Global
24 مارس 2025

وزير العدل التركي يقول إن التحقيقات في قضايا الفساد في بلدية إسطنبول لا تزال جارية وغير مسيسة، وولاية إسطنبول تدعو مجلسي بلديتي إسطنبول الكبرى ومنطقة بيليك دوزو، إلى الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لانتخاب وكيلين لإدارة البلديتين.

حماس تعلن استشهاد القيادي إسماعيل برهوم بقصف إسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة وتقول إن هذا الاستهداف يمثل "تصعيداً خطيراً في جرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية".

إسرائيل تعلن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين والأردن يدين إعلان تل أبيب ويعد جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "باطلة"، ومنظمة التعاون الإسلامي تحذر من خطورة الخطوة تحت اسم "المغادرة الطوعية".

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