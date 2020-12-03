رحّب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله بقرار مواصلة محادثات السلام مع حركة طالبان.

وأضاف في بيان صادر عنه أن الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه في العاصمة القطرية الدوحة سيؤدّي إلى انطلاق المحادثات الرئيسية بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وأعرب عبد الله عن شكره للحكومة الأفغانية ودولة قطر لجهودهما في تحقيق السلام في بلاده.

وشدد على رغبتهم في تحقيق السلام الدائم بأفغانستان في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى استعداد الحكومة الأفغانية لبذل ما بوسعها في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل قال صديق صديقي الناطق الرسمي باسم الرئاسة الأفغانية إن رئيس البلاد أشرف رحّب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الدوحة.

وأضاف في تغريدة له على تويتر أن الاتفاق خطوة تالية لانطلاق المباحثات حول القضايا الرئيسية بما فيها وقف إطلاق نار شامل.

وتعاني أفغانستان حرباً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001 حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنَّى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

وبوساطة قطرية انطلقت في 12 سبتمبر/أيلول الماضي مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بدعم من الولايات المتحدة لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة بأفغانستان.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن و"طالبان" التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شباط الماضي لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

يأتي هذا في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب بشكل سريع لتنفيذ الاتفاق المبرم مع طالبان، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها إجراء تخفيض جديد في عدد القوات الموجودة بأفغانستان.

ويمهد الاتفاق الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجياً في غضون 14 شهراً مقابل ضمانات من الحركة، كما نص على أن تطلق كابل 5 آلاف من عناصر طالبان المعتقلين لديها، على أن تفرج الحركة في المقابل عن 1500 من القوات الأفغانية.