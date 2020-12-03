سياسة
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الدفاع الأذربيجانية: استشهاد 2783 جندياً خلال معارك "قره باغ"
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن محصلة عدد الجنود الذين استشهدوا في معارك استرداد إقليم "قره باغ" المحتل من قبل أرمينيا، بلغ ألفين و783 جندياً، من جانبه وقّع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قراراً بتخليد ذكراهم.
الدفاع الأذربيجانية: استشهاد 2783 جندياً خلال معارك "قره باغ"
 استشهاد 2783 جندياً  أذربيجانياً خلال معارك "قره باغ" / AFP
3 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن ألفين و783 من جنودها، استشهدوا خلال معارك استرداد إقليم "قره باغ"، من أرمينيا.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أنه وخلال المعارك المذكورة، أصيب ألف و245 جندياً.

وأشار البيان إلى أن العمل جار على تحديد هويات 103 من الشهداء، مبيناً فقدان أكثر من 100 آخرين، وسط تواصل جهود البحث عنهم.

وفي سياق متواصل، وقّع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على قرار بتخليد ذكرى شهداء معارك "قره باغ"

ومن المقرر في هذا الإطار، الوقوف دقيقة صمت، غداً الجمعة الساعة 12 ظهراً، احتراماً وتقديراً لأرواح الجنود الشهداء.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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