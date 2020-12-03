سياسة
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تركيا تفند مزاعم تتعلق بمهاجرين في مياه اليونان الإقليمية
قالت وزارة الداخلية التركية إنه "لا أساس" لمزاعم وزير الهجرة واللجوء اليوناني حول عدم تقديم أنقرة المساعدة لمهاجرين في بحر إيجة.
تركيا تفند مزاعم تتعلق بمهاجرين في مياه اليونان الإقليمية
قيادة خفر السواحل التركي تفند مزاعم أثينا عن عدم تقديمها المساعدة لمهاجرين / AA
3 ديسمبر 2020

فندت الداخلية التركية مزاعم وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس، حول عدم تقديم خفر السواحل التركي المساعدة لمجموعة مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجه.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الداخلية إسماعيل تشطاقلي، في تغريدة نشرها على تويتر، الخميس.

وقال تشطاقلي: "اليونان التي تسببت في حدوث وفيات بسبب ممارساتها غير الإنسانية في بحر إيجه، تحاول التستر على جرائمها بمعلومات متعمدة وخاطئة لوزير الهجرة".

وأضاف: "لا تليق بسلطات الدولة مشاركة معلومات غير صحيحة".

من جهتها، نفت قيادة خفر السواحل التركي، مزاعم أثينا التي تداولتها مواقع إخبارية يونانية، عن عدم تقديمها المساعدة لمهاجرين.

وقالت في بيان: "لا أساس لمزاعم السلطات اليونانية حول عدم تقديم خفر السواحل التركي المساعدة لمجموعة مهاجرين غير نظاميين، عندما كانوا أمس (الأربعاء) في مياه شرقي جزيرة لسبوس (مدللي)، رغم إطلاقهم نداء استغاثة".

وأكدت القيادة أن فرقها لم تستطع الانتقال إلى المنطقة التي طلب منها المهاجرون المساعدة لأنها تابعة للمياه اليونانية.

وتنقذ السلطات التركية العديد من طالبي اللجوء من جنسيات أجنبية مختلفة، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان.

إذ تقوم أثينا بإجبار طالبي اللجوء على العودة إلى تركيا، منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/شباط الماضي، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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