دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى التعاون والتضامن العالمي من أجل تجاوز فترة وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة مصورة لجلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة كورونا، الخميس.

وقال أردوغان: "التعاون الدولي والتضامن العالمي يعتبران مفتاحاً لتجاوز فترة كورونا الصعبة".

وشدد على أن كورونا هو أكبر اختبار يواجهه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: "الوباء يذكرنا بضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة في ضوء التهديدات والاحتياجات الحالية".

وتمنى أردوغان أن ينجح الاجتماع وأن يحمل الخير للإنسانية جمعاء، شاكراً كل من قدم الدعم لتنظيم هذه الجلسة الخاصة وعلى رأسهم، إلهام علييف رئيس أذربيجان التي تتولى الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير.

وشدد أردوغان على أن تركيا تحركت بالتعاون مع المجتمع الدولي منذ الأيام الأولى للوباء، وكانت في الخطوط الأمامية في أنشطة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة العشرين ومجموعة ميكتا، والمجلس التركي ومنظمة التعاون الإسلامي والمنابر الدولية الأخرى.

وأكد أن تركيا قدمت مساعدات لـ156 دولة وتسع منظمات دولية، مضيفاً: " ندعم البلدان والمناطق التي تشهد مشكلة بالأمن الغذائي في ظل ظروف الوباء، وننفذ برامج خاصة في 16 بلداً من أجل الفئات محرومة مثل كبار السن والمعاقين والأطفال المشردين".

ولفت إلى أن تركيا نظمت برامج تأهيل في بعض البلدان النامية حيال إنتاج مواد وقاية شخصية عبر استغلال الموارد المحلية، مبيناً أن تركيا تسعى لتقديم دعم لموازنة بعض البلدان التي تواجه مشاكل اقتصادية بسبب الوباء.

وأشار إلى أن أكثر من 50 شركة تركية دعمت ما يفوق 20 بلداً في مكافحة الوباء، مشدداً على أن العالم عقد الآمال على الأنباء الواردة في إطار إنتاج لقاح.

وأردف: "وفي هذا الإطار، باسمي وباسم الشعب أهنئ البروفيسور أوغور شاهين، والدكتورة أوزلم تورجي، المؤسسين لشركة "بيونتيك"، وقد حققا نجاحاً مهماً فيما يخص اللقاح، وهما يحضران الجلسة عبر الإنترنت".

وأعرب أردوغان عن ترحيبه الكبير ببدء التجارب البشرية على لقاح تركي من أصل 16 دراسة للقاحات، 12 منها مدرجة على قائمة منظمة الصحة.