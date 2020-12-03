قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إنه لا يحق لأحد أن يضع علامات استفهام حول عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في كلمته لدى مشاركته عبر تقنية الفيديو، في النسخة السادسة لـ"منتدى حوار المتوسط" الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الدولي للد راسات السياسية (ISPI).

وتطرق جاوش أوغلو إلى بعض التصريحات التي انتقدت تركيا في اجتماع وزراء خارجية دول "الناتو" الذي انعقد الثلاثاء عبر تقنية فيديو كونفرنس، وقال بهذا الخصوص: "لا يحق لأحد أن يضع علامات استفهام حول عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي".

وتابع موضحاً: "تركيا حليف قوي للناتو، وهي بين الحلفاء الخمسة الأوائل الذين يقدمون مساهمات لعملياته وميزانيته".

وبالنسبة للوضع في منطقة شرق البحر المتوسط، لفت وزير الخارجية إلى أن إدارة قبرص الجنوبية تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في المنطقة منذ عام 2003، وتقدم مبادرات من جانب واحد رغم اعتراضات تركيا.

وأضاف: "قبل بضع سنوات فقط اكتُشت موارد هيدروكربونية كبيرة في المنطقة، ومعظمنا اعتقد أن هذا الاكتشاف فرصة للجميع من أجل التعاون والرفاه".

وتابع بهذا الخصوص: "نتمنى أن يجري تطوير الموارد في شرق المتوسط ​​لصالح الجميع. لكن بعض الدول تصرفت بطريقة معاكسة".

وأكد أن بلاده دعت دائماً إلى تأسيس حوار والتقاسم العادل للموارد المكتشفة، مشيراً إلى أن إدارة جنوب قبرص لا تزال ترفض تلك الدعوات.

وأردف: "أبواب تركيا مفتوحة على مصراعيها من أجل الحوار. هناك مخرج ألا وهو مؤتمر شرق المتوسط الذي يشكل ​​فرصة لخلق بيئة مواتية للتعاون وهذا هو اقتراحنا".

وتابع: "وسيعقد سفيرنا اليوم لقاء مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسيناقشون كيفية تنظيم هذا الاجتماع. كيف يمكننا تنظيم هذا الاجتماع؟ قدمنا ​​اقتراحاتنا إلى الاتحاد الأوروبي لإنشاء منصة شاملة".