أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يستهدف السلام بالمنطقة.

وفي مكالمة هاتفية، الخميس، أعرب الرئيس التركي لنظيره الإيراني حسن روحاني عن ثقته بأن أحلام الجهات الظلامية التي تسعى لزعزعة الاستقرار ستتبدد مجدداً.

والجمعة، أعلنت إيران، مقتل فخري زاده (63 عاماً)، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارته التي كانت تقله قرب العاصمة طهران.

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، عملية الاغتيال بـ"الفخ الإسرائيلي"، متوعداً برد بلاده على العملية، في الوقت المناسب.

كما بحث الرئيسان التركي أردوغان، والإيراني روحاني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وفي شأن آخر، أكد أردوغان أن نزاع إقليم "قره باغ" الأذربيجاني دخل مرحلة جديدة، مع اتفاق الهدنة بالمنطقة، بحسب بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان أهمية تجنب أي عمل من شأنه تهديد وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

وأضاف أن السلام والاستقرار في قره باغ سيجلبان فرصاً جديدة تعود بالفائدة على بلدان المنطقة بما فيها أرمينيا.