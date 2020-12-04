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أردوغان في اتصال هاتفي لروحاني: اغتيال فخري زاده يستهدف السلام بالمنطقة، وجاوش أوغلو يقول إنه لا يحق لأحد وضع عضوية تركيا في حلف "الناتو" محل تساؤل.

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أردوغان في اتصال هاتفي لروحاني: اغتيال فخري زاده يستهدف السلام بالمنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يستهدف السلام بالمنطقة. [TRT عربي]

وفي مكالمة هاتفية، الخميس، أعرب الرئيس التركي لنظيره الإيراني حسن روحاني عن ثقته بأن أحلام الجهات الظلامية التي تسعى لزعزعة الاستقرار ستتبدد مجدداً. [TRT عربي]

كما بحث الرئيسان التركي أردوغان، والإيراني روحاني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية. [TRT عربي]

جاوش أوغلو: لا يحق لأحد وضع عضوية تركيا في حلف "الناتو" محل تساؤل

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إنه لا يحق لأحد أن يضع علامات استفهام حول عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو". [TRT عربي]

وتطرق جاوش أوغلو إلى بعض التصريحات التي انتقدت تركيا في اجتماع وزراء خارجية دول "الناتو" الذي انعقد الثلاثاء عبر تقنية فيديو كونفرنس، وقال بهذا الخصوص: "لا يحق لأحد أن يضع علامات استفهام حول عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي". [TRT عربي]

وتابع موضحاً: "تركيا حليف قوي للناتو، وهي بين الحلفاء الخمسة الأوائل الذين يقدمون مساهمات لعملياته وميزانيته". [TRT عربي]