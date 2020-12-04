قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس، إنه سيأخذ لقاح فيروس كورونا علناً لكي يطمئن العامة بأنه آمن، كما تَعهَّد بالاحتفاظ بأنتوني فاوتشي، أكبر مستشار خاصّ بالجائحة في البلاد، عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

وقال بايدن لشبكة CNN التليفزيونية في مقابلة تبثّها في وقت لاحق: "لقد فقد الناس الثقة بقدرة اللقاح على النجاح".

واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، مع مستشاري بايدن بشأن الجائحة في وقت سابق الخميس.

وقال بايدن في المقابلة إنه طلب من فاوتشي البقاء كبيراً للمستشارين الطبيين.

وانتقد ترمب في بعض الأوقات إصرار فاوتشي على اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة كوفيد-19، التي أودت حتى الآن بأرواح 273 ألف أمريكي.

وجاءت تصريحات بايدن لـCNN بعدما قال ثلاثة رؤساء سابقين، هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، إنهم سيأخذون لقاح فيروس كورونا علناً، لإظهار أنه آمن.

من جهة أخرى، ذكر موقع بوليتيكو الخميس، أن بايدن اختار اثنين من مسؤولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في منصبين كبيرين للمساعدة على مكافحة جائحة كوفيد-19، وقالت إنه سيعيّن جيف زينتس منسق البيت الأبيض لملف جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطّلعين على القرار قولهما إن فيفيك ميرثي مستشار بايدن، سيعود إلى دور الجراح العام الذي كان يشغله ولكن بمهامّ أوسع نطاقاً هذه المرة، مع اتساع رقعة تفشِّي الفيروس في الولايات المتحدة.

ويُعَدّ التصدي لفيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يربو على 274 ألف أمريكي، وكذلك لتداعياته الاقتصادية، من أهمّ الأولويات التي تنتظر بايدن لدى دخوله البيت الأبيض رئيساً في 20 يناير/كانون الثاني.

وقالت بوليتيكو أيضاً إن مارسيلا نونيز-سميث، وهي الرئيس المشارك في لجنة بايدن الاستشارية لشؤون كوفيد-19، ستلعب دوراً رئيسياً في مواجهة الإدارة الأمريكية المقبلة للجائحة.