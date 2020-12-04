أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، أن بلاده مصممة على إعادة إدماج المواطنين الأرمن المقيمين في إقليم قره باغ، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمته الخميس، خلال الاجتماع السابع والعشرين لمجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبية (AGİT)، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو.

وأشار بيرموف خلال حديثه إلى اتفاق إعلان وقف إطلاق النار الموقَّع بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية، لافتاً إلى أنه يحتوي على بند مهمّ يتعلق بعودة النازحين إلى منازلهم تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب عن شكره لتركيا وروسيا لإسهاماتهما في تطبيق الاتفاق على الأرض، مبيّنا لعبهما دوراً مهماً كضامنين للاتفاق الذي يحقّق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وأكّد أن استمرار أنشطة إعادة الإعمار والسلام في المنطقة، وإعادة اللاجئين والنازحين المهجَّرين، وتأمين المساعدات الإنسانية للمحتاجين، من المهامّ ذات الأولوية.

وأضاف: "حقوق المواطنين وحرياتهم مكفولة في أذربيجان على قدم المساواة ودون تمييز، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني".

وأوضح أن أذربيجان مصممة على إعادة إدماج المواطنين الأرمن الذين يعيشون في قره باغ في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مؤكداً أن دستور البلاد يوفّر إطاراً قانونياً سليماً للعملية.

وتابع: "ينبغي ضمان العيش المشترك بسلام مع احترام الانتماء العرقي والديني بين السكان الأذربيجانيين والأرمن المقيمين في منطقة الصراع، ضمن إطار سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية أخرى.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، وقعت أرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، اتفاقاً توصلت إليه مع أذربيجان لوقف إطلاق النار، واستعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية 2020.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني وقّع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز التركي-الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.