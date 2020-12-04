أحيت أذربيجان ذكرى الجنود الذين استشهدوا في عملية تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني عبر الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وتقديراً لأرواحهم.

وتوقفت الحياة في أذربيجان مدة دقيقة عند تمام الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي، إذ نزل السائقون من سياراتهم ووقفوا دقيقة صمت إحياء لذكرى الشهداء.

وعقب وقفة الإجلال تعالت أصوات أبواق السيارات مترافقة مع أصوات أبواق السفن الراسية على ساحل بحر قزوين.

وشارك في الوقفة أيضاً السفير التركي لدى باكو أركان أوز أورال مع العاملين في السفارة.

كما حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعقيلته ميهريبان مراسم أقيمت صباح اليوم الجمعة في "ممشى الشهداء" بالعاصمة باكو.

ووضع علييف خلال المراسم إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري مع عزف النشيد الوطني.

وعلى صعيد متصل قرأت مساجد البلاد ومنها مسجد "حيدر الكبير" بالعاصمة باكو الأدعية وتلت آيات من القرآن الكريم عقب صلاة الجمعة، ترحماً على أرواح الشهداء الذين قضوا في سبيل تحرير أراضيهم.

كما نظمت كنائس "جين ميرونوسيتس الأرثوذكسية" و"السيدة العذراء الكاثوليكية" في باكو و"ألكسندر نيفسكي الأرثوذكسية" وكنيس "أشكنازي" في كنجة، قداساً ترحُّماً على أرواح الشهداء.

والخميس أعلنت أذربيجان أن ألفين و783 من جنودها استشهدوا خلال الحرب التي بدأت في 27 سبتمبر/أيلول وانتهت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني بتوقيع أرمينيا على اتفاق تعترف فيه بهزيمتها.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.​​​​​​​