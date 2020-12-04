بعد عقود من اعتبارها "غير شرعية" أعادت الإمارات والبحرين في عام 2020 شريان الحياة إلى المستوطنات الإسرائيلية المتغذية على سلب الأراضي الفلسطينية، في كسر وتجاوز لكل المحرمات الدولية والثوابت العربية والإسلامية.

وبموجب اتفاقات التطبيع الموقعة بين إسرائيل والدولتين العربيتين في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي انزلقت المنامة وأبو ظبي نحو علاقات وصلت إلى درجة اعتبار منتجات المستوطنات "شرعية".

وأطلق بعض الكتاب والناشطين على الخطوات المتقدمة التي سيجري استعراضها هنا مصطلح "فجور في التطبيع"، بخاصة أن مصر والأردن أول دولتين عربيتين وقعتا اتفاقات للسلام بعدما خاضتا حروباً مع إسرائيل، لم تقوما خلال السنوات الماضية على أن تحذوَا حذو من طبعتا العلاقات منذ أسابيع قليلة.

منتجات المستوطنات

ففي آخر خطواتها ومن دون تحفظات قالت البحرين إن وارداتها من تل أبيب لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة في مستوطنات الأراضي المحتلة.

وقال وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني الخميس أثناء زيارة لإسرائيل على رأس وفد بحريني إن بلاده ستعامل المنتجات كإسرائيلية بغض النظر عن مصدرها.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة "يوسي داغان" أثناء زيارة له إلى دبي التوقيع على اتفاقية تصدير منتجات المستوطنات إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاتفاق يعزز من حقيقة عدم دفع أي ضريبة لاتفاقيات التطبيع ترتبط بأي تنازلات أو تجميد للاستيطان.

وفي إطار التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي الذي يشمل الاقتصاد والسياسة والأمن وغيرها من المجالات، تحدثت صحيفة (The Jerusalem Post) أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن بدء ترويج خمور تنتجها مصانع في مستوطنات الجولان السوري المحتل في دبي، على أن تروَّج بعد ذلك بجميع أنحاء الإمارات.

تشكل هذه الخطوات خرقاً لاعتبارات المجتمع الدولي الذي ينظر وبأغلبية ساحقة إلى المستوطنات على أنها غير شرعية، إذ يرفض الكثير من دول العالم -ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي- معاملة البضائع المنتَجة في المستوطنات كإسرائيلية، وتطبع وسمها كي يكون واضحاً أمام المستهلك مكان تصنيعها.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016 قد أكد أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف نص القرار: "على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصاً في النشاطات الاستيطانية".

كما قضت محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بإلزام إسرائيل بوضع ملصق يوضح مصدر المواد الغذائية التي يجري إنتاجها في المستوطنات.

تعاون بين البنوك

ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك إذ وقَّعت الإمارات اتفاقات تطبيع اقتصادي مع بنوك إسرائيلية تمول بناء المستوطنات، وتدعم استيلاء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين بطرق غير شرعية.

ففي 16 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي توقيع مذكرة تفاهم مع بنك "لئومي إسرائيل بي إم"، سبقه بأيام توقيع بنك "لئومي" مذكرتَي تفاهم مع كل من "بنك أبو ظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني" الأكبر في الإمارات. في حين أعلن بنك "هبوعليم بي إم" الإسرائيلي سعيه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك إماراتية.

وعلقت مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان ومقرها لندن، على اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية بالقول إنها "قد تشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وأشارت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى تورُّط مؤسسات وبنوك إسرائيلية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي من خلال الأنشطة المصرفية في -أو مع- المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقدم البنوك الإسرائيلية تسهيلات لأعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل منح القروض المالية وقروض الرهن العقاري للأفراد والجماعات ممّن يرغبون في تملُّك المساكن في المستوطنات، كذلك فإنها تشغل أجهزة الصراف الآلي والفروع فيها.

لم تتأخر البحرين بدورها عن اتخاذ خطوة مشابهة، إذ التقى وزير الصناعة البحريني في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رئيس مجلس إدارة وكالة تنشيط التجارة الإسرائيلية والرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم أكبر بنوك إسرائيل.

وقال بنك هبوعليم إن رئيسه التنفيذي دوف كوتلر التقى أيضاً الوزير برفقة ميشيل سيبوني الرئيس التنفيذي لمجموعة هرئيل ودانيال تسيدون المؤسس والمدير العام لصندوق فيولا للتكنولوجيا المالية.

وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية تضمنت أوجه التعاون والعمل المشترك لا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

إسفاف في التطبيع

ومن الأشكال التي ظهر فيها أيضاً المبالغة في إظهار الود بين تل أبيب والدول المطبِّعة إقامة حفل زواج إسرائيلي في دبي واستقبال الإماراتيين والبحرينيين للإسرائيليين في بيوتهم، في محاولات لاعتبار الأمر طبيعياً ونسف فكرة جرائم الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية حفل زواج إسرائيلي أقيم في دبي بالإمارات، وعلق عليه الحساب بالقول: "أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات.. الله يديم الأفراح أجمعين".

وعلى مدار الأسابيع الماضية انتشر الكثير من الصور التي وثق فيها إماراتيون وبحرينيون استقبالهم للإسرائيليين في بيوتهم.

ونشر المحلل السياسي كمال البعداني إحدى هذه الصور معلقاً في تغريدة على تويتر: "بعد أربعين سنة من تطبيع العلاقة بين مصر وإسرائيل لم يفتح مصري واحد بيته أمام الإسرائيليين وما زال المواطن المصري يغني (أنا بكره إسرائيل) وبعد أربعين يوماً فقط من التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، أصبح المواطن الإماراتي يردد (أهلاً وسهلاً إسرائيل) البيت بيتكم. هناك فرق".

أما الباحث في شؤون الخليج السياسية فهد الغفيلي فعلق على الأمر بالقول: "التطبيع الإماراتي فيه ابتذال حد القرف، عقود مرت على معاهدتَي السلام بين إسرائيل ومصر والأردن ولم نَرَ معشار الابتذال الذي نراه في التطبيع الإماراتي، فهذه عائلة إماراتية تستضيف عائلة إسرائيلية متطرفة، وذاك مُغَنٍّ إماراتي يغني أُغنية مشتركة مع مُغَنٍّ إسرائيلي".

وبالحديث عن التطبيع الفني وصل المغني الإماراتي وليد الجاسم الأربعاء الماضي إلى إسرائيل، إذ كان في استقباله في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب المغني الإسرائيلي إلكانا مارتزيانو.

وكان مارتزيانو قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه يجري "التخطيط لإقامة حفل موسيقي" مشترك مع الجاسم، وذلك بعد أدائهما دويتو غنائي باسم "أهلاً بيك".

سخرية مقابل "الفجور"

لخص الكاتب والباحث الفلسطيني جبريل عودة ما يجري بالقول إن "حالة الفجور التطبيعي التي يمارسها حكام الإمارات غير مسبوقة, لم نَرَ فيمن سبقهم بالإصابة بداء التطبيع هذه الفصول المخزية من الهلوسة والهذيان في مدح العدو وإعلان الحب له, حتى وصفت الصحافة الصهيونية اتفاقية السلام بينهم وبين مصر والأردن بأنه سلام بارد".

وتابع في مقال نشره في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "بقي تطبيع (الأردن ومصر) حبيس الدبلوماسية ولم يتجاوز التفاعل معه في نطاق الطبقة الحاكمة, ولكن يبدو أن حكام الإمارات أصابتهم حالة من الانبهار مصدرها الجهل والغباء عجَّلت بهرولتهم نحو الكيان الصهيوني"، وفق تعبيره.

في المقابل سخر عرض مسرحي بثته القناة 11 العبرية من دولة سمَّتها “الإمارات واحد”، بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع أبو ظبي والمنامة.

وخلال العرض سأل ممثل يؤدي دور مذيع آخر يرتدي ملابس عربية واسمه فيصل عن كيفية عرض الرئيس الأمريكي توقيع اتفاق تطبيع، وقال: "دونالد ترمب قال لي تعال واعمل اتفاق مع إسرائيل، فقلت مقابل ماذا وأنا لم أخض حرباً واحدة معها"، فقال: "أغلق فمك، سأعطيك طائرات F-35 وقنبلة ذرية صغيرة ودبابة مجاناً، وأنا وافقت، ووقعت الاتفاق”.

وتابع الممثل بدور المذيع بالقول: “نحن سعداء بعمل اتفاق سلام مع الإمارات واحد” فردّ الآخر: “نحن لسنا إمارات، نحن واحد فقط، ومساحتنا من سلة القمامة إلى ذلك الجمل”.

وتضمَّن المشهد كماً كبيراً من السخرية من تلك الدولة التي أشار إليها بـ”الإمارات واحد” من ناحية عدم وجود سكان سوى “فيصل” وكذلك حرارتها العالية.

وعلَّق الخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي بالقول: "المؤسف أن اتفاقات التطبيع أدت إلى تفجُّر قرائح مُعِدِّي محتوى برامج الترفيه في قنوات التلفزة الصهيونية، فزادت جرعات السخرية من العرب وتحديداً إزاء الحكام المطبِّعين ومواطنيهم".