أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن تركيا لها صلة عريقة بالتاريخ الاستراتيجي لفلسطين.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول، أدلى بها عكرمة الجمعة خلال زيارته ولاية قونية وسط تركيا.

وقال صبري: "إن تركيا لها صلة عريقة بعمق التاريخ الاستراتيجي لفلسطين، ولها تاريخ وبصمات وآثار موجودة في مدينة القدس".

وأضاف: "نحيي الشباب الأتراك في جميع مواقفهم السابقة (بخصوص القضية الفلسطينية)".

وحول ظاهرة معاداة الإسلام، قال صبري: "كما هو مُلاحظ فإن أوروبا بشكل عام تخشى من انتشار الإسلام. ومن المعروف أن الإسلام ينتشر بالسلم وليس بالإكراه. والله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين".

وانتقد دور الإعلام الغربي تجاه الإسلام بالقول: "الإعلام الغربي وخاصة في أوروبا يتصورون أن الهجوم على الإسلام يضعف من هذا الدين، ولكن على العكس من ذلك، فإن الهجوم على الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) والقرآن الكريم يقوّي الإسلام ويزيد من انتشاره بين الناس".

كما توجه صبري بالشكر لوكالة الأناضول على متابعتها الحثيثة للقضية الفلسطينية ولقضايا المسلمين بشكل عام واتساع انتشارها في معظم دول العالم.

والثلاثاء، أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءً بعيداً عن عدسات الإعلام مع الشيخ عكرمة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.