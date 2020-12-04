سياسة
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وكالة الطاقة الذرية: إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة
تعتزم إيران تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2 إم المتطور في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، بحسب ما ذكر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكالة الطاقة الذرية: إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة
 إيران تعتزم تركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة / AP
4 ديسمبر 2020

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء في تقرير الجمعة، إن إيران أبلغت لجنة المفتشين التابعة للأمم المتحدة أنها تعتزم تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2 إم المتطور في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وكتبت الوكالة في تقريرها "أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم في المحطة"، مشيرة إلى أنها ستضاف إلى أحد الأجهزة من الطراز نفسه وهو مستخدم بالفعل في التخصيب هناك.

وينص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 فحسب، وهي أقل كفاءة، في المحطة الموجودة تحت الأرض وأن هذه هي الأجهزة الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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