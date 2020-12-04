قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن تركيا والاتحاد يتقاسمان مصالح مشتركة.

كلمة بوريل جاءت الجمعة، لدى مشاركته عبر اتصال مرئي بالنسخة السادسة لـ"منتدى الحوار المتوسطي"، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الدولي للدراسات السياسية.

وأشار بوريل إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، ستتناول العلاقات الأوروبية التركية.

ولفت إلى أن القمة الأوروبية الأخيرة (جرت في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) قررت الدخول في أجندة إيجابية مع الجانب التركي خلال الأشهر المقبلة.

وتابع بوريل قائلاً: "أعتقد أن تركيا والاتحاد الأوروبي لديهما مصالح مشتركة، وخاصة في علاقات حسن الجوار".

ولفت إلى أن تركيا تستضيف على أراضيها 3.5 مليون سوري، مؤكداً ضرورة مواصلة مساعدة الحكومة التركية فيما يخص اللاجئين السوريين.

وفيما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا في سياق أنشطة التنقيب عن الموارد الطبيعية شرقي المتوسط، قال بوريل: "لا أعرف حتى الآن النتيجة التي ستصدر عن القمة (المقررة في 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري)".

وأضاف: "يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك، فنظام عقوبات الاتحاد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء".