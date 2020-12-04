سياسة
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رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية: الصين أكبر تهديد للديمقراطية
قال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنا، إن الصين تشكل "أكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية: الصين أكبر تهديد للديمقراطية
رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية يرى أن الصين تشكل أكبر تهديد للديمقراطية / AFP
4 ديسمبر 2020

وصف رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف الخميس الصين بأنها تشكل "أكبر تهديد للديموقراطية والحرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، ما استدعى ردا غاضبا من بكين التي اعتبرت هذا الكلام "خليطا من الأكاذيب".

واتهم راتكليف في مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، الصين بسرقة أسرار تجارية وتكنولوجيا الدفاع الأمريكية.

وكتب: "إن جمهورية الصين الشعبية تمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة اليوم وأكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية" (1939-1945).

وتحدث عن عمليات استخدم فيها عملاء صينيون الضغط الاقتصادي للتأثير على المشرعين الأمريكيين أو إضعاف مكانتهم.

وكتب راتكليف: "تظهر معلوماتنا أن بكين تجري بانتظام هذا النوع من عمليات التأثير في الولايات المتحدة". وأضاف أن "القيادة الصينية تسعى إلى إخضاع حقوق الفرد لإرادة الحزب الشيوعي".

وتابع أن القيادة الصينية "تمارس سيطرة الحكومة على الشركات وتخرّب خصوصية وحرية مواطنيها بفرض دولة مراقبة استبدادية".

وردت بكين بغضب الجمعة، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ: "يستمر (راتكليف) في تكرار الأكاذيب والشائعات من أجل النيل من سمعة الصين".

وأكدت "أعتبر ذلك خليطاً جديداً من الأكاذيب كانت تعد له الحكومة الأمريكية في الفترة الأخيرة".

وتأتي الحرب الكلامية مع تراجع العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها في العقود الأخيرة فيما فرضت واشنطن قبل أيام قيوداً على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة.

وبموجب القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ على الفور ستظل التأشيرات الصادرة لأعضاء الحزب وأسرهم المباشرة صالحة لمدة شهر واحد فقط بعد الإصدار ولدخول لمرة واحدة.

في الماضي كانت بعض التأشيرات تسمح بالدخول غير المحدود ويمكن أن تظل صالحة لمدة تصل إلى عشر سنوات.

واتهمت هوا شونيينغ الولايات المتحدة "بالتصرف بعقلية الحرب الباردة مع مناصرتها للتنافس بين القوى العظمى وزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية بشكل وقح".

ومنذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأمريكية، يتواجه البلدان اللذان يتمتعان بأقوى اقتصادين في العالم في ملفات عدة منها جائحة كوفيد-19 والتجارة والتنافس التكنولوجي والتجسس فضلاً عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام.

إجراءاتمتبادلة

وأغلقت الولايات المتحدة القنصلية الصينية في هيوستن في يوليو/تموز واتهمتها بأنها مركز للتجسس ولمضايقة المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة.

رداً على ذلك، أمرت بكين الولايات المتحدة بإخلاء قنصليتها في تشينغدو.

وأوقفت وزارة العدل الأمريكية عدداً من الباحثين الصينيين العام الماضي واتهمتهم بإخفاء ارتباطاتهم بجيش التحرير الشعبي.

طردصحفيين

فرض كل من البلدين قيوداً على تأشيرات الصحافيين، فقد حدّت واشنطن من عدد المواطنين الصينيين الذين يعملون في وسائل إعلام تديرها الدولة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وردت الصين في مارس/آذار بطرد أكثر من عشرة صحافيين أمريكيين يعملون في نيويورك تايمز وواشنطن بوست وأيضاً وول ستريت جورنال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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