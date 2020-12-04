سياسة
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المعارضة السورية: أجواء اجتماع اللجنة الدستورية "إيجابية"
وصف رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، بأنها جرت في "أجواء إيجابية". من جانبه قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة ستعقد في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.
المعارضة السورية: أجواء اجتماع اللجنة الدستورية "إيجابية"
وصف رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف بالإيجابية / AA
4 ديسمبر 2020

قال رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، إن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة، في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي جرت الجمعة.

وقال البحرة إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جداً، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية".

وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلاً عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.

وانتقد البحرة، قيام الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن النظام، أحمد الكزبري، بتوجيه اتهامات له تدعي انتهاكه قواعد البروتوكول خلال الجولة، مؤكداً أن وفد المعارضة اتبع سلوكاً احترافياً للغاية والتزم بقواعد الاجتماع كافة.

وبدأت الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، الاثنين، واختتمت أعمالها، الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في 25 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأعرب بيدرسون عن سعادته بالتوصل أول مرة إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال وموعد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة ثم انتخابات.

ووفق القرار 2254، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت اللجنة 3 جولات كان آخرها في أغسطس/آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا.

لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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