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ترحيب قطري سعودي بجهود حل الأزمة الخليجية، وليبيا وإيطاليا توقعان اتفاقية تعاون عسكري تشمل مجالات مختلفة.

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ترحيب قطري سعودي بجهود حل الأزمة الخليجية

قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، الجمعة إن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى. [TRTعربي]

من جانبه شكر وزير الخارجية القطري الكويت والولايات المتحدة على جهودهما من أجل حل الخلاف الخليجي، معتبراً البيان الكويتي "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية". [TRTعربي]

ليبيا وإيطاليا توقعان اتفاقية تعاون عسكري

وقعت ليبيا وإيطاليا، الجمعة، اتفاقية للتعاون العسكري، تشمل مجالات مختلفة، بينها التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات. [TRTعربي]

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، خلال حفل التوقيع بالعاصمة روما، وفق بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (تابعة للجيش). [TRTعربي]

وقال النمروش: "اتفقنا مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب، والتعليم العسكري، وتبادل الخبرات، والدعم، والتطوير، والصيانة، والاستشارات". [TRTعربي]