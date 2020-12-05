قُتل طفل فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاماً) من قرية المغير شرقي رام الله، "متأثراً بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في بطنه".

وكانت وزارة الصحة أفادت، ظهر الجمعة، أن الطفل "نقل إلى مجمع فلسطين الطبي (في رام الله/وسط) بحالة حرجة" وأدخل غرفة العمليات.

وتندلع عادة مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية أيام الجمعة، عقب تفريق قوات الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل الجمعة إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل حول هذه الواقعة "الصادمة وغير المقبولة".

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية "الجريمة البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت لاستشهاد الطفل أبو عليا". وأضافت في بيان: "هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال وإجرامه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل".

ودعت المجتمع الدولي "للعمل على توفير الحماية" لأبناء الشعب الفلسطيني، "وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، عبر فيسبوك: "هذه الجريمة تضاف لسجل حافل من جرائم الاحتلال الذي لا يفرق بين كبير وصغير ويستهدف البشر والشجر والحجر وكل ما هو فلسطيني".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال". وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة".

في حين قالت حركة "حماس"، في بيان: إن "جريمة الاحتلال بتعمد قتل الطفل أبو عليا تؤكد الحقيقة الإجرامية لجيش الاحتلال بتعمد قتل أبناء شعبنا". وأضافت أن ذلك "يستوجب ملاحقة هذا العدو المجرم ومعاقبته بالوسائل كافة".

ومنذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال استشهاد 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي.