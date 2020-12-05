سياسة
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البحرية التركية رافقت سفينة "أوروتش رئيس" 82 يوماً خلال تنفيذ أنشطة التنقيب
تحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات، كما تضم مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.
البحرية التركية رافقت سفينة "أوروتش رئيس" 82 يوماً خلال تنفيذ أنشطة التنقيب
السفن الحربية والغواصات أبحرت لمدة 45 ألف ساعة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة / AA
5 ديسمبر 2020

رافقت القوات البحرية التركية سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب طيلة 82 يوماً، خلال القيام بأنشطتها شرقي البحر المتوسط.

وبحسب معلومات قالت وكالة الأناضول إنها حصلت عليها من وزارة الدفاع التركية، السبت، فإن القوات المسلحة رافقت السفينة في فترتين الأولى بين 8 أغسطس/آب و12 سبتمبر/أيلول، والثانية بين 11 أكتوبر/تشرين الأول و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأوضحت المعلومات أن السفن الحربية والغواصات أبحرت لمدة 45 ألف ساعة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، في نطاق مهمة المرافقة والحماية التي استمرت 82 يوماً من قبل قيادة القوات البحرية.

كما حلقت طائرات ومروحيات الدورية البحرية 1170 ساعة، والمسيرات 3 آلاف و600 ساعة في إطار المهمة المذكورة.

وتمثلت العناصر الرئيسية لمهمة المرافقة والحماية من قبل القوات التركية، بالحفاظ على التأهب العالي، والتخطيط الدقيق للأنشطة البحرية والبرية، وردع جهود العرقلة المحتملة.

وبينت أن القوات البحرية أنجزت مهامها بانضباط وتفانٍ كبيرين على الرغم من الصعوبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كما دعمت المروحيات التابعة لقيادة القوات البرية والطائرات التابعة لقيادة القوات الجوية وعناصر قيادة خفر السواحل مهمة المرافقة والحماية.

يشار إلى أن أوروتش رئيس باشرت الأبحاث السيزمية شرقي المتوسط يوم 10 أغسطس/آب الماضي. ومؤخراً أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية عودة السفينة إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد استكمال أنشطتها.

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وأخرى ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات. كما تضم مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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