أفادت وكالة أسوشيتد برس، السبت، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، حصل على ما يكفي من أصوات المجمع الانتخابي ليعلن رسمياً فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الوكالة أن بايدن أمّن الأصوات المطلوبة في المجمع الانتخابي البالغ عدد مقاعده 538، بعد تأكيد ولاية كاليفورنيا فوزه في التصويت.

وقالت إن الولاية صادقت على انتخاباتها الرئاسية يوم الجمعة، وتعهد أعضاؤها في المجمع الانتخابي البالغ عددهم 55 بالتصويت للديمقراطي جو بايدن، ومنحه رسمياً أغلبية المجمع اللازمة للفوز بالبيت الأبيض.

ووفق إحصاء الوكالة الأمريكية، فإن تأكيد سكرتير ولاية كاليفورنيا، ألكس باديلا، فوز بايدن في الولاية رفع رصيده حتى الآن في المجمع الانتخابي إلى 279.

يشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب أعلن، في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا أكد المجمع الانتخابي فوز جو بايدن.

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي البالغ عدد أعضائه 538 يوم 14 ديسمبر/كانون الأول لإعلان الفائز بالسباق الرئاسي.