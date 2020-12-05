سياسة
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أردوغان: استعادة "قره باغ" انتصار شرعي مستحق
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن استعادة أذربيجان إقليم "قره باغ" انتصار شرعي مستحق لها.
أردوغان: استعادة "قره باغ" انتصار شرعي مستحق
الرئيس التركي أكد مواصلة تركيا الوقوف بجانب الحق والمظلومين في كل زمان ومكان / AA
5 ديسمبر 2020

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن استعادة أذربيجان إقليم "قره باغ" انتصار شرعي مستحق لها.

وشهد أردوغان، السبت، مراسم افتتاح طريق في ولاية قارص (شمال شرق) التركية، عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في إسطنبول.

وتطرق أردوغان في كلمته، إلى تحرير أذربيجان الإقليم، قائلاً: "استعادة قره باغ انتصار مستحق لأذربيجان يتوافق مع القانون الدولي والمجالين الدبلوماسي والعسكري".

وأكد أن العَلَم الأذربيجاني يرفرف بفخر في قره باغ بصفته "رمزاً لبطولات شهدائنا".

وتابع: "نحمد الله على أن الهلال والنجمة (الموجودين في عَلَم أذربيجان) باتا يزينان سماء قره باغ بفضل نضال أشقائنا الأذربيجانيين".

وعلى صعيد آخر، أشار أردوغان إلى تبني بلاده مواقف مشرفة ومبدئية عندما وقفت إلى جانب العدالة في سوريا والسلام والاستقرار في العراق والشرعية في ليبيا.

وأكد على مواصلة تركيا الوقوف بجانب الحق والمظلومين في كل زمان ومكان.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان، قبل نهاية العام الحالي، السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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